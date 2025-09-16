Doppelte Not vor der ZahnarztpraxisJetzt kostenlos streamen
NOTRUF
Folge vom 16.09.2025: Doppelte Not vor der Zahnarztpraxis
23 Min.Folge vom 16.09.2025Ab 12
Zahnarztangst mit fatalen Folgen - ein Mann kollabiert mitten auf der Straße. Während die Retter ihn versorgen, geschieht direkt nebenan ein schwerer Verkehrsunfall. Notfallsanitäterin Franziska Wege steht vor der Herausforderung, zwei Patienten gleichzeitig zu retten.
