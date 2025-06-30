Zum Inhalt springenBarrierefrei
NOTRUF

Zur falschen Zeit am falschen Ort

SAT.1Folge vom 30.06.2025
Zur falschen Zeit am falschen Ort

Zur falschen Zeit am falschen OrtJetzt kostenlos streamen

NOTRUF

Folge vom 30.06.2025: Zur falschen Zeit am falschen Ort

23 Min.Folge vom 30.06.2025Ab 12

Pascal Schlüter will heute die Weichen für die gemeinsame Zukunft mit seiner Freundin stellen. Auf dem Heimweg verunglückt er mit seinem E-Scooter aber so schwer, dass nicht nur Rettungssanitäterin Christiane Krüger um das Leben des Patienten bangt.

