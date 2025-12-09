Orientierungsloser Radfahrer nach SturzJetzt kostenlos streamen
NOTRUF
Folge vom 09.12.2025: Orientierungsloser Radfahrer nach Sturz
23 Min.Folge vom 09.12.2025Ab 12
Als die Retter Philipp Stehling und Thomas Schmidt zu einem Fahrradunfall im Wald gerufen werden, versorgen sie die ausgekugelte Schulter des Patienten. Doch als der Mann bewusstlos wird und einen Krampfanfall erleidet ist klar: Die Schulter ist sein kleinstes Problem.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1