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NOTRUF

Schöne Fassade, dunkler Abgrund

SAT.1Folge vom 26.08.2026
Schöne Fassade, dunkler Abgrund

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NOTRUF

Folge vom 26.08.2026: Schöne Fassade, dunkler Abgrund

23 Min.Folge vom 26.08.2026Ab 12

Als eine Mutter zum dritten Mal an einem Tag ihre Tochter in den USA anruft, bemerkt diese, dass ihre Mutter verwirrt wirkt. Sie alarmiert den Rettungsdienst aus 6.000 Kilometern Entfernung, was sich als lebensrettender Notruf entpuppt. - Eine 48-jährige Mutter steckt in einer Lebenskrise.

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