Schöne Fassade, dunkler AbgrundJetzt kostenlos streamen
NOTRUF
Folge vom 26.08.2026: Schöne Fassade, dunkler Abgrund
23 Min.Folge vom 26.08.2026Ab 12
Als eine Mutter zum dritten Mal an einem Tag ihre Tochter in den USA anruft, bemerkt diese, dass ihre Mutter verwirrt wirkt. Sie alarmiert den Rettungsdienst aus 6.000 Kilometern Entfernung, was sich als lebensrettender Notruf entpuppt. - Eine 48-jährige Mutter steckt in einer Lebenskrise.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: SAT.1