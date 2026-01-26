Zum Inhalt springenBarrierefrei
NOTRUF

Tödliche Gefahr in der Kurve

SAT.1Folge vom 26.01.2026
Tödliche Gefahr in der Kurve

Tödliche Gefahr in der KurveJetzt kostenlos streamen

NOTRUF

Folge vom 26.01.2026: Tödliche Gefahr in der Kurve

23 Min.Folge vom 26.01.2026Ab 12

Der 32-jährige Motorradfahrer Steffen Koertig verunglückt auf einer Landstraße schwer. Jogger Markus Frankfurter wird durch den Aufprall aufmerksam und alarmiert den Notruf. Die Retter kämpfen um das Leben ihres Patienten, doch der Unfallort birgt noch mehr Gefahren.

