NOTRUF
Folge vom 27.02.2026: Zwei Teenies im Rausch
23 Min.Folge vom 27.02.2026Ab 12
Der Rettungssanitäter Marco Detmer und sein Team werden zu einer älteren Dame gerufen, deren Sohn sicher ist, dass seine Mutter simuliert. Doch die Retter stellen etwas ganz anderes fest. - Eine besorgte Mutter bringt ihre ohnmächtige Teenager-Tochter in Begleitung von deren Freundin auf die Rettungswache. Während die Retter das Mädchen behandeln, fängt die Freundin plötzlich an zu hyperventilieren.
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Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: SAT.1