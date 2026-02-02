Der lebensgefährliche SchluckJetzt kostenlos streamen
NOTRUF
Folge vom 02.02.2026: Der lebensgefährliche Schluck
23 Min.Folge vom 02.02.2026Ab 12
Ein Gartenarbeiter wird beim Schluck aus seiner Coladose von einer Biene gestochen - und erleidet eine schwere allergische Reaktion. Da sein Notfall-Pen unauffindbar bleibt, beginnt für die Rettungskräfte ein dramatischer Wettlauf gegen die Zeit.
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Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: SAT.1