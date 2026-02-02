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NOTRUF

Der lebensgefährliche Schluck

SAT.1Folge vom 02.02.2026
Der lebensgefährliche Schluck

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NOTRUF

Folge vom 02.02.2026: Der lebensgefährliche Schluck

23 Min.Folge vom 02.02.2026Ab 12

Ein Gartenarbeiter wird beim Schluck aus seiner Coladose von einer Biene gestochen - und erleidet eine schwere allergische Reaktion. Da sein Notfall-Pen unauffindbar bleibt, beginnt für die Rettungskräfte ein dramatischer Wettlauf gegen die Zeit.

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