NOTRUF
Folge vom 02.03.2026: Blutiger Fehltritt
23 Min.Folge vom 02.03.2026Ab 12
Notfallsanitäter Markus Kosch wird mit einer Verletzung konfrontiert, die er in all seinen Berufsjahren so noch nie gesehen hat. - Dirk Wagner ruft schwerkrank und verzweifelt die Rettungskräfte. Zunächst scheint es ein harmloser Grippefall zu sein, doch durch gezielte Fragen decken die Retter eine lebensgefährliche Erkrankung auf.
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Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: SAT.1