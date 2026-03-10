Lebensgefährlicher LeitersturzJetzt kostenlos streamen
NOTRUF
Folge vom 10.03.2026: Lebensgefährlicher Leitersturz
24 Min.Folge vom 10.03.2026
Die 17-jährige Romy bricht mit Unterleibsschmerzen zusammen und befürchtet, schwanger zu sein. Die eintreffenden Retter Philipp Stehling und Thomas Schmidt stellen allerdings ein sehr viel größeres Problem fest ... Beim Reinigen der Regenrinne fällt ein Mann vier Meter in die Tiefe. Die Retter um Max Bay führen einen Kampf um das Leben des 60-Jährigen, denn neben gebrochenem Arm und Fuß weist der Mann eine starke Pupillendifferenz auf.
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1