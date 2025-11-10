NOTRUF
Folge vom 10.11.2025: Fahrradsturz mit Milzruptur
23 Min.Folge vom 10.11.2025Ab 12
Der Notfallsanitäter Philipp Stehling und sein Kollege Thomas Schmidt werden zu einem Einsatz in einem Waldstück gerufen, bei dem sich ein Junge bei einem Fahrradsturz verletzt hat. Den Rettern wird dort alles abverlangt, da sich die Verletzung als schlimmer herausstellt, als anfangs vermutet. Außerdem müssen sich die Retter auch um den Freund des Verunglückten kümmern.
