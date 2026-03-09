NOTRUF
Folge vom 09.03.2026: Ein Finger geht auf Reisen
23 Min.Folge vom 09.03.2026Ab 12
Beim Verlassen eines Taxis wird der Finger eines Fahrgastes abgetrennt und verbleibt im Taxi. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt, denn nur wenn der Finger schnell gefunden wird, kann er wieder angenäht werden. Ein Mann wird bewusstlos in seinem Haus gefunden - sein Zustand gibt den Rettern Rätsel auf. Schaffen es die Retter noch rechtzeitig herauszufinden, was dem Mann fehlt?
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Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1