Eine junge Frau kollabiert in einer Shisha-Bar. Ihre Freundinnen schlagen Alarm - doch der Barbesitzer blockiert den Rettungseinsatz. Erst mit Hilfe der Polizei gelingt der Zugang. Für die Sanitäter beginnt ein Kampf gegen Zeit und Ignoranz.
