NOTRUF
Folge vom 25.02.2026: Jacks letzter Schluck
23 Min.Folge vom 25.02.2026Ab 12
Notfallsanitäter Markus Kosch wird zu einem Einsatz bei einem dementen Patienten gerufen. Der Mann soll tatsächlich Glühbirnen gegessen haben. Aber kann das wirklich passiert sein? - Annika Pietschke muss einem Mann helfen, der sich beim Sturz skalpiert und die Kopfhaut zum Großteil abgerissen hat.
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Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: SAT.1