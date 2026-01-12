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NOTRUF

Das lebensrettende Bauchgefühl

SAT.1Folge vom 12.01.2026
Das lebensrettende Bauchgefühl

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Folge vom 12.01.2026: Das lebensrettende Bauchgefühl

23 Min.Folge vom 12.01.2026Ab 12

Während eines Ehestreits klagt Ehemann Philipp über Bluthochdruck und Brustdruck - zunächst scheint alles harmlos. Doch das Team um Christian Strzoda verlässt sich auf das Bauchgefühl und nimmt den sichtlich gereizten Patienten mit - was ihm dann das Leben rettet.

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