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NOTRUF

Lebensgefährliches Schärfewettessen

SAT.1Folge vom 02.06.2026
Lebensgefährliches Schärfewettessen

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NOTRUF

Folge vom 02.06.2026: Lebensgefährliches Schärfewettessen

23 Min.Folge vom 02.06.2026Ab 12

In Bayern können Sie samstags von 17:00-18:00 Uhr das SAT.1 Bayern-Magazin empfangen. In allen anderen Verbreitungsgebieten empfangen Sie "NOTRUF". // Lebensgefährliches Wettessen: Ein harmloses Schärfewettessen endet für einen Jugendlichen in einem medizinischen Albtraum. Die Retter Philipp Stehling und Thomas Schmidt kämpfen unter Hochdruck um das Leben des Patienten.

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