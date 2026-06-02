Lebensgefährliches SchärfewettessenJetzt kostenlos streamen
NOTRUF
Folge vom 02.06.2026: Lebensgefährliches Schärfewettessen
23 Min.Folge vom 02.06.2026Ab 12
In Bayern können Sie samstags von 17:00-18:00 Uhr das SAT.1 Bayern-Magazin empfangen. In allen anderen Verbreitungsgebieten empfangen Sie "NOTRUF". // Lebensgefährliches Wettessen: Ein harmloses Schärfewettessen endet für einen Jugendlichen in einem medizinischen Albtraum. Die Retter Philipp Stehling und Thomas Schmidt kämpfen unter Hochdruck um das Leben des Patienten.
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Genre:Dokumentation, Unterhaltung
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: SAT.1