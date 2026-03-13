NOTRUF
Folge vom 13.03.2026: Skaterunfall unter Drogen
23 Min.Folge vom 13.03.2026Ab 12
Als Kevin Rüden von seinem Skateboard stürzt und sich den Arm bricht, verspürt der 23-Jährige keine Schmerzen und ist sehr gut gelaunt. In der Klinik hält der Fall eine weitere Überraschung für die Retter parat. Ein absurder Einsatz, der leider mittlerweile fast zur Normalität gehört: Als Nicoletta Bauchschmerzen verspürt, bestellt ihre Mutter Sofia sofort einen RTW. Schnell stellt sich für Retter Artur Andrzejczuk heraus, dass das eigentliche Problem kein medizinisches ist ...
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Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: SAT.1