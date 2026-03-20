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NOTRUF

Gelähmt oder nicht gelähmt

SAT.1Folge vom 20.03.2026
Gelähmt oder nicht gelähmt

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NOTRUF

Folge vom 20.03.2026: Gelähmt oder nicht gelähmt

23 Min.Folge vom 20.03.2026Ab 12

Ein Mann liegt nach einem Streit auf der Straße - vermeintlich gelähmt. Doch seine Muttersprache bringt die Wahrheit und die wirklichen Auswirkungen des Unfalls ans Licht. - Ein scheinbar harmloser Routinecheck wird für die Rettungskräfte Jo Bungarz und seinen Kollegen zur ernsten Herausforderung. Ein Patient mit frischer Herzklappe zeigt eine gefährlich niedrige Herzfrequenz. Schaffen es die Einsatzkräfte, das Leben des Mannes zu retten?

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