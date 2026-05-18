Überholmanöver endet in KatastropheJetzt kostenlos streamen
NOTRUF
Folge vom 18.05.2026: Überholmanöver endet in Katastrophe
23 Min.Folge vom 18.05.2026Ab 12
Ein Motorradfahrer kracht bei einem Überholmanöver frontal in einen Transporter. Der Fahrer des gegnerischen Unfallfahrzeugs kann erste Hilfe leisten, doch die Verletzungen des Motorradfahrers entpuppen sich als noch schwerer als zuerst vermutet. Gelingt es den Rettern, den Verunfallten rechtzeitig notzuversorgen und in die Klinik zu bringen?
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Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: SAT.1