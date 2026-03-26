Erst umgefahren, dann weggefahrenJetzt kostenlos streamen
NOTRUF
Folge vom 26.03.2026: Erst umgefahren, dann weggefahren
23 Min.Folge vom 26.03.2026Ab 12
Der demente Johann Schulte liegt schwer verletzt am Straßenrand. Ein zufällig vorbeikommender Polizeibeamter entdeckt den blutüberströmten Rentner und alarmiert den Notruf. Kann Notfallsanitäter Artur Andrzejczuk das Leben des alten Mannes retten?
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Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: SAT.1