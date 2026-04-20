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NOTRUF

Gefahr hinter verschlossener Tür

SAT.1Folge vom 20.04.2026
Gefahr hinter verschlossener Tür

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NOTRUF

Folge vom 20.04.2026: Gefahr hinter verschlossener Tür

23 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12

Als eine Frau schreiend aus ihrem Haus auf die Straße rennt, wirkt zunächst alles wie ein akuter Notfall. Was wie ein klassischer Fall von häuslicher Gewalt aussieht, entpuppt sich als dramatisches Rollen-Umkehrspiel - mit einem Opfer, das niemand erwartet hätte.

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