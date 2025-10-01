Numb3rs - Die Logik des Verbrechens
Folge 23: Vogelgrippe
43 Min.Ab 12
Am Strand werden fünf tote Frauen angespült. Eine von ihnen ist die chinesische Journalistin Susan Lim. Eine tätowierte Telefonnummer auf ihrer Fußsohle konnte sie identifizieren. Lim hatte zu einer Story über illegalen Handel mit Sexsklavinnen recherchiert. Das FBI kommt dahinter, dass noch mehr Frauen verschifft werden sollen. Mit einer Wahrscheinlichkeitsmatrix ermittelt Charlie den Standort des Containers, in dem die Frauen in China festgehalten werden.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Numb3rs - Die Logik des Verbrechens
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery, Thriller, Drama
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren