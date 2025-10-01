Zum Inhalt springenBarrierefrei
Numb3rs - Die Logik des Verbrechens

Vogelgrippe

Paramount GlobalStaffel 2Folge 23
Folge 23: Vogelgrippe

43 Min.Ab 12

Am Strand werden fünf tote Frauen angespült. Eine von ihnen ist die chinesische Journalistin Susan Lim. Eine tätowierte Telefonnummer auf ihrer Fußsohle konnte sie identifizieren. Lim hatte zu einer Story über illegalen Handel mit Sexsklavinnen recherchiert. Das FBI kommt dahinter, dass noch mehr Frauen verschifft werden sollen. Mit einer Wahrscheinlichkeitsmatrix ermittelt Charlie den Standort des Containers, in dem die Frauen in China festgehalten werden.

