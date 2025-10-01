Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Numb3rs - Die Logik des Verbrechens

Spiel des Lebens

Paramount GlobalStaffel 2Folge 3
Spiel des Lebens

Spiel des LebensJetzt kostenlos streamen

Numb3rs - Die Logik des Verbrechens

Folge 3: Spiel des Lebens

41 Min.Ab 12

Erica Logan überfällt den Juwelier Rausch, legt ihm ein Bild seiner Frau und seiner Tochter vor und erpresst die Herausgabe von Diamanten mit dem Hinweis, dass seine Familie entführt worden ist. Auf dem Weg aus dem Laden wird die Frau vom Wachmann erschossen. Die Tote hat einen Autoschlüssel dabei, aber es ist kein passender Wagen zu finden. Da das Auto einen automatischen Türöffner hat, entschlüsselt Charlie den Code des Schlüssels. Die Spur führt zu Steven, Ericas Vater.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Numb3rs - Die Logik des Verbrechens
Paramount Global
Numb3rs - Die Logik des Verbrechens

Numb3rs - Die Logik des Verbrechens

Alle 6 Staffeln und Folgen