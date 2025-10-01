Numb3rs - Die Logik des Verbrechens
Folge 15: Aus nächster Nähe
42 Min.Ab 12
Auf einem Grundstück wird die Leiche des seit 23 Jahren vermissten Officer Everett gefunden, der damals zu Gary Walkers Einheit gehörte. Walker will nun mit Charlies Hilfe Calvin Bradley überführen, der ein Motiv für den Mord an Everett gehabt hätte. Doch Charlies Analysen ergeben, dass Bradley nicht der Täter sein kann. Eine weitere heiße Spur führt schließlich ins Drogenmilieu und zu einem weiteren Kollegen der Cops, der mit unlauteren Methoden Dealer auffliegen lassen wollte.
Genre:Krimi-Drama, Mystery, Thriller, Drama
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS Television
