Numb3rs - Die Logik des Verbrechens

Staffel 3Folge 2
Folge 2: Töchter

43 Min.Ab 12

Crystal ist mit Megan auf der Flucht. Megan tastet sich vorsichtig an die Entführerin heran und erfährt, dass sie sie nur benutzen will, um an vertrauliche FBI-Informationen heranzukommen. Crystal ist nämlich auf der Suche nach ihrer Tochter. Don und sein Team können Megan befreien, doch die Entführerin entkommt. Mit Hilfe des Hinweises auf ihr Kind wird ein Suchalgorithmus erstellt, der das Team zu Crystal führt. Als sie erneut flüchtet, feuert Don einen Schuss auf sie ab ...

