Numb3rs - Die Logik des Verbrechens
Folge 2: Töchter
43 Min.Ab 12
Crystal ist mit Megan auf der Flucht. Megan tastet sich vorsichtig an die Entführerin heran und erfährt, dass sie sie nur benutzen will, um an vertrauliche FBI-Informationen heranzukommen. Crystal ist nämlich auf der Suche nach ihrer Tochter. Don und sein Team können Megan befreien, doch die Entführerin entkommt. Mit Hilfe des Hinweises auf ihr Kind wird ein Suchalgorithmus erstellt, der das Team zu Crystal führt. Als sie erneut flüchtet, feuert Don einen Schuss auf sie ab ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Numb3rs - Die Logik des Verbrechens
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery, Thriller, Drama
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren