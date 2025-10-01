Numb3rs - Die Logik des Verbrechens
Folge 22: Die Zelle
39 Min.Ab 12
Don und seine Leute nehmen einen terrorverdächtigen US-Bürger fest, der zum Islam übergetreten ist. Sie kommen so einer einheimischen Terrorzelle auf die Schliche, die die gesamte Wasserversorgung von Los Angeles mit Sarin verseuchen will. Anhand eines Erpresserbriefes, in dem politische Forderungen gestellt und die Zahlung erheblicher Geldsummen verlangt werden, gelingt es mit Charlies Hilfe, die Struktur der Terrorzelle zu entschlüsseln ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Numb3rs - Die Logik des Verbrechens
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery, Thriller, Drama
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren