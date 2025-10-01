Zum Inhalt springenBarrierefrei
Numb3rs - Die Logik des Verbrechens

Paramount GlobalStaffel 3Folge 24
Folge 24: Die Janus-Liste

41 Min.Ab 12

Bei der Explosion eines Sprengsatzes wird Ashby lebensgefährlich verletzt. Mittels eines Geheimcodes kommuniziert er mit Charlie und teilt ihm mit, dass es eine Liste gibt, auf der er Doppelagenten nennt. Ein Freund von Colby wurde bereits der Spionage überführt und wird vorläufig auf einem Armeestützpunkt festgehalten. Mit Hilfe von Ashbys Hinweisen und der Mathematik findet Charlie schließlich die Janus-Liste, auf der auch Colby genannt wird.

