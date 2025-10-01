Numb3rs - Die Logik des Verbrechens
Folge 6: Zeugenschutz
42 Min.Ab 12
Leah Wexford, eine Kronzeugin in einem Mafiaprozess, wird, kurz nachdem sie mit Don essen war, von einem Killer ermordet. Charlie erstellt eine sogenannte CART-Analyse über seinen Bruder, um festzustellen, ob er eine Mitschuld am Tod von Leah Wexford trägt, denn Don hatte vor fünf Jahren ein Verhältnis mit ihr. McGurn, der Pate einer Mafia-Familie, den Don zuerst verdächtigt, streitet ab, den Auftrag für den Mord an Leah gegeben zu haben ...
Genre:Krimi-Drama, Mystery, Thriller, Drama
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© CBS Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren