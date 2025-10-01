Numb3rs - Die Logik des Verbrechens
Folge 1: Abgestürzt
40 Min.Ab 12
Das FBI findet die Leichen von zwei Kletterern, in deren Talkumbeuteln Diamanten versteckt sind. Bei Nachforschungen stoßen die Ermittler auf das Flugzeug, mit dem die Diamanten transportiert werden sollten. Dieses ist in bergigem Gelände abgestürzt, die Kletterer haben das Flugzeug entdeckt und die Diamanten entwendet. Um an ihre Beute zu kommen, nehmen die eigentlichen Diamantendiebe die Freunde der verunglückten Kletterer als Geiseln ...
