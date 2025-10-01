Zum Inhalt springenBarrierefrei
Numb3rs - Die Logik des Verbrechens

Fehler im System

Staffel 5Folge 15
Fehler im System

Fehler im SystemJetzt kostenlos streamen

Numb3rs - Die Logik des Verbrechens

Folge 15: Fehler im System

42 Min.Ab 12

Als der Mörder Damian Lake vor Gericht freigesprochen wird, obwohl alle Indizien gegen ihn sprechen, glaubt Charlie an ein Komplott. Und schon bald kommt er hinter die kriminellen Machenschaften, die sich im Gerichtssaal abspielen. Mit Lug und Trug hat es ein Mann namens Cerf geschafft, Mitglied der Geschworenenjury zu werden und so das Urteil zu manipulieren - dafür geht er sogar über Leichen ...

