Numb3rs - Die Logik des Verbrechens

Markt und Marke

Staffel 5Folge 16
Markt und Marke

Markt und MarkeJetzt kostenlos streamen

Numb3rs - Die Logik des Verbrechens

Folge 16: Markt und Marke

40 Min.Ab 12

Eine neue Droge drängt auf den Markt - Hawaiian Ice. Charlie schlägt vor, den Markt frühzeitig zu zerstören und will alle Drogen aufkaufen und somit die Marke schädigen, da der Nachschub ausbleibt. Liz stellt sich zur Verfügung, die Drogen undercover zu kaufen, doch Drogendealer ticken anders: Pritchard sieht seine Chance gekommen, den Preis in die Höhe zu treiben. Nun ist guter Rat teuer, denn damit hat Charlie keinesfalls gerechnet ...

