Numb3rs - Die Logik des Verbrechens
Folge 21: Jäger aus dem Dunkel
42 Min.Ab 12
Charlie hat die Verletzung seines Bruders noch nicht überwunden. Um sich abzulenken, stürzt er sich in die Arbeit. Er vermutet in ungeklärten Mordfällen ein Muster und versucht, das FBI zu überzeugen, dass es sich dabei um einen besonders gerissenen Serienkiller handelt. Robert Posdner, der mittlerweile Mitte 50 ist, treibt seit fast vier Jahrzehnten in drei Gebieten der USA sein Unwesen. Bisher konnte Posdner nichts nachgewiesen werden - doch Charlie hat eine Idee ...
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Numb3rs - Die Logik des Verbrechens
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery, Thriller, Drama
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© CBS Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren