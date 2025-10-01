Zum Inhalt springenBarrierefrei
Numb3rs - Die Logik des Verbrechens

Paramount GlobalStaffel 5Folge 4
42 Min.Ab 12

Seit Jahren jagt Agent Bloom, ein Veteran beim FBI, einen Geist. Besagter Mann schleicht sich in Firmen ein und hat bisher über zehn Millionen Dollar erbeutet. Bloom und Don liegen mit ihrer Vermutung falsch, denn Charlie hat schon eine ganz andere Spur. Der junge Mann heißt Kevin Oliver und war in den jeweiligen Firmen auf der Suche nach einer bestimmten Sozialversicherungsnummer. Doch was hat er mit dieser Nummer vor? Bloom hingegen begeht einen folgenschweren Fehler ...

Paramount Global
