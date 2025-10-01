Numb3rs - Die Logik des Verbrechens
Folge 8: 36 Stunden
40 Min.Ab 12
Durch eine falsch gestellte Weiche rasen ein Personen- und ein Güterzug ineinander. Es stellt sich heraus, dass der Dispatcher im Stellwerk übermüdet gewesen ist und die Weiche nicht richtig gestellt hat. Allerdings hätte der Güterzug nach Charlies Berechnung noch rechtzeitig stoppen können, wäre er nicht überladen gewesen. Charlie hingegen hat ein neues Spielzeug: Roboter, die das Gelände erkunden können und somit helfen, verschollene Passagiere zu bergen.
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery, Thriller, Drama
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© CBS Television
