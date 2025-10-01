Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Numb3rs - Die Logik des Verbrechens

Mann im Schatten

Paramount GlobalStaffel 5Folge 9
Mann im Schatten

Mann im SchattenJetzt kostenlos streamen

Numb3rs - Die Logik des Verbrechens

Folge 9: Mann im Schatten

39 Min.Ab 12

Bei einem Treffen der GEO, einer Organisation, die sich die Verbesserung der Welt als Aufgabe gestellt hat, geht eine Bombe hoch. Als das Gebäude evakuiert ist und das FBI mit den Ermittlungen beginnt, explodieren weitere Sprengsätze. Nach einigen Nachforschungen stellt Don fest, dass ihn McGill, ein Aktivist gegen die GEO, auf die richtige Fährte bringen kann. Und schon bald erfährt das Team, worum es bei der Sprengung wirklich ging ...

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Numb3rs - Die Logik des Verbrechens
Paramount Global
Numb3rs - Die Logik des Verbrechens

Numb3rs - Die Logik des Verbrechens

Alle 6 Staffeln und Folgen