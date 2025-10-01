Numb3rs - Die Logik des Verbrechens
Folge 1: Der Heckenschütze
42 Min.Ab 12
Don und sein Team beschützen den Aktivisten Benjamin Polk. Bei der Inspektion des Parks, in dem eine Kundgebung stattfinden soll, wird auf das Team geschossen. Per Einweghandy kündigt der Heckenschütze einen Anschlag auf Polk an. Charlie versucht mit Hilfe des "Paradoxons der unerwarteten Hinrichtung" dahinter zu kommen, was die irrationale Warnung des Täters zu bedeuten hat. Wird es Charlie gelingen, weitere Zwischenfälle zu verhindern und den Täter zu finden?
Alle Staffeln im Überblick
Numb3rs - Die Logik des Verbrechens
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery, Thriller, Drama
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© CBS Television
