Numb3rs - Die Logik des Verbrechens
Folge 7: Der Hacker
38 Min.Ab 12
Das Team will durch verdeckte Ermittlungen auf einem Computerkongress den Kreditkartenbetrüger "Die Faust" entlarven. Doch dann dreht der geniale Hacker Augie Harris den Spieß um und stellt das Undercover-Team öffentlich bloß. Einer der Betrüger, der mit "Die Faust" in Verbindung steht, erschießt auf der Flucht einen Hotelboy. Während Augie zur Schutzhaft gezwungen wird, verfolgt das Genie einen anderen Plan: Er will sich ein virtuelles Duell mit "Die Faust" liefern.
