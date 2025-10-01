Numb3rs - Die Logik des Verbrechens
Folge 21: Die vierte Dimension
41 Min.Ab 12
Alec Schane wird bei einem Überfall auf das FBI-Büro gestellt. Nach der Angriffsanalyse entdecken die Ermittler das Motiv für die Attacke: Schane sollte die Beamten ablenken, um die Agenten Devries und Taggart mit illegal kopierten Dateien aus dem Gebäude entkommen zu lassen. Die gestohlenen Daten sollen dem inhaftierten Waffenhändler Mueller helfen, an Informationen über einen FBI-Agenten zu gelangen, der Mueller beim Prozess belasten kann. Mueller will den Zeugen ausschalten.
Weitere Folgen in Staffel 2
Numb3rs - Die Logik des Verbrechens
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery, Thriller, Drama
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS Television
