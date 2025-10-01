Numb3rs - Die Logik des Verbrechens
Folge 23: Unter Geiern
40 Min.Ab 12
Ein Transport mit Medikamenten und 50 Millionen Dollar bricht nach Afrika auf, doch schon Minuten später wird er überfallen und die beiden Entwicklungshelfer werden entführt. Don und sein Team versuchen, den Laster und die Geiseln zu finden. Aber nicht nur sie sind auf der Suche nach dem Truck: Es schaltet sich ein Großinvestor ein, der das Geld im Truck für sich beansprucht. Er schickt zwei Geldeintreiber, um die Millionen sicherzustellen. Es beginnt eine fieberhafte Jagd ...
