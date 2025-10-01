Zum Inhalt springenBarrierefrei
Numb3rs - Die Logik des Verbrechens

Staffel 5Folge 21
42 Min.Ab 12

Charlie hat die Verletzung seines Bruders noch nicht überwunden. Um sich abzulenken, stürzt er sich in die Arbeit. Er vermutet in ungeklärten Mordfällen ein Muster und versucht, das FBI zu überzeugen, dass es sich dabei um einen besonders gerissenen Serienkiller handelt. Robert Posdner, der mittlerweile Mitte 50 ist, treibt seit fast vier Jahrzehnten in drei Gebieten der USA sein Unwesen. Bisher konnte Posdner nichts nachgewiesen werden - doch Charlie hat eine Idee ...

Paramount Global
