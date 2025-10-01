Zum Inhalt springenBarrierefrei
Numb3rs - Die Logik des Verbrechens

Paramount GlobalStaffel 5Folge 23
43 Min.Ab 16

Mason Duryea, ein fanatischer Verbrecher mit weiblichem Gefolge, hat Amita in seine Gewalt gebracht. Mit Hilfe der Mathematikerin möchte er sämtliche Konten eines der größten Kreditkartenunternehmen Amerikas löschen. Charlie steht durch die Entführung seiner Freundin vollkommen neben sich, sodass zunächst Larry seine Rolle beim FBI übernehmen muss. Unterdessen gelingt es Amita, durch falsche Abbuchungen auf Charlies Kreditkarte, mit ihm Kontakt aufzunehmen ...

