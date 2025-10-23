Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
NXT

Tatum Paxley und Izzi Dame mit starker Tag Team Action gegen Fatal Influence

ProSieben MAXXFolge vom 23.10.2025
Tatum Paxley und Izzi Dame mit starker Tag Team Action gegen Fatal Influence

Tatum Paxley und Izzi Dame mit starker Tag Team Action gegen Fatal InfluenceJetzt kostenlos streamen

NXT

Folge vom 23.10.2025: Tatum Paxley und Izzi Dame mit starker Tag Team Action gegen Fatal Influence

82 Min.Folge vom 23.10.2025Ab 16

ProSieben MAXX präsentiert die WWE Superstars von morgen bei "NXT". Woche für Woche treffen hier junge Talente aufeinander und beweisen sich im Ring.

Alle verfügbaren Folgen