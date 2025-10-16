Zum Inhalt springenBarrierefrei
Oberösterreich heute
Staffel 2025
Folge 907
vom 16.10.2025
21 Min.
vom 16.10.2025

Ziel verfehlt: Rehkitz von Pfeil getroffen | Generalstabsoffizier von Polizei angezeigt | Heizkosten: Holz bleibt günstig, Pellets deutlich im Preis gestiegen | Lungenfachärzte fordern Vorsorgeuntersuchung | Schweinehaltung: Weniger Betriebe, mehr Druck | Raumfahrtbranche: Ringen um Forschungsförderungen | Aktuelle Meldungen | Premiere: "Geschichten aus dem Wienerwald" im Gugg | Großer Welt-Raum-Weg lockt Wanderer an

