Folge 970: Oberösterreich heute vom 18.12.2025
19 Min.Folge vom 18.12.2025
Zu teuer: Studenten lehnen Rettung vom hohen Sarstein ab | Bezirk Gmunden: Holzlagerhalle niedergebrannt | Energie AG Oberösterreich zieht Bilanz | Weihnachtstourismus in Oberösterreich: Buchungen stabil, Kosten steigen | WKO-Touristiker Royda zur Buchungslage zu Weihnachten | Aktuelle Meldungen des Tages | Vorschau auf "Lebensretter 2025": Österreichs Heldinnen und Helden | Oberösterreichs Sportler des Jahres gekürt
