Oberösterreich heute vom 22.12.2025Jetzt kostenlos streamen
Oberösterreich heute
Folge 974: Oberösterreich heute vom 22.12.2025
19 Min.Folge vom 22.12.2025
BVG-Entscheidung Brücke Mauthausen | Im Studio: Günther Steinkellner (FPÖ) | Mehr Hilfsangebote in den Feiertagen | Meldungen | Köllner neuer Trainer von Blau-Weiß Linz | Wie feiern andere Kulturen Weihnachten | LID-Projekt in Haag am Hausruck | Vorschau: Weihnachten mit dem ORF-Friedenslicht
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ORF 2