20 Min.Folge vom 03.03.2026

Eskalierter Nahostkonflikt wirbelt Reisebranche durcheinander | Turkish Airlines ziehen Frachtflugzeuge aus Linz ab | Wöginger bekennt sich im Postenschacherprozess nicht schuldig | Kollektivvertragsstreit bei Ordenskliniken verursachen OP-Ausfälle | Weißkirchner Bürgermeister wird Präsident des SPÖ-Pensionistenverbandes | Eferdinger Handelsakademieschüler verzichten aufs Smartphone | Kurzmeldungen | Ried und LASK kämpfen um ÖFB-Cup-Finaleinzug | Besitzer pflegen letzte Windbrunnen Oberösterreichs | Gute Nachricht zum Tag (Frühlingsgefühle)

