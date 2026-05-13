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Oberösterreich heute vom 13.05.2026

ORF2Staffel 2026Folge 1115vom 13.05.2026
Oberösterreich heute vom 13.05.2026

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Folge 1115: Oberösterreich heute vom 13.05.2026

20 Min.Folge vom 13.05.2026

Frost setzt Obstbauern unter Druck | Einhaltung neuer Scooter-Regeln | Keine Schlepperfahrten mehr | Avatare im Unterricht | Meldungen | Geh! Denk! Feier! | Neue Kunstgalerie Bad Schallerbach | Tag des Kinderliedes

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