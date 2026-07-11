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Oberösterreich heute
Folge 1174: Oberösterreich heute vom 11.07.2026
23 Min.Folge vom 11.07.2026
Signation | Begrüßung | Bauernhofbrand in Pettenbach: 20 Feuerwehren im Einsatz | Hitze erhöht Brandgefahr bei Autos | "Auf ein Wort": Bildungsforscher Miachel Helm zur Debatte über die Sommerferien | "Tour of Austria": Radsport-Elite unterwegs in Oberösterreich | David Steindl-Rast feiert 100. Geburtstag | "Erlebnis Österreich": Einblicke in die Welt der Juristen | Feuerwehrjugend und Aktive messen sich in Andorf
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