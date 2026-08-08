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Oberösterreich heute vom 08.08.2026

ORF2Staffel 2026Folge 1202vom 08.08.2026
Oberösterreich heute vom 08.08.2026

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Folge 1202: Oberösterreich heute vom 08.08.2026

24 Min.Folge vom 08.08.2026

Trockenheit zwingt Bauern zu vorzeitigem Almabtrieb | Landwirt Kastner zu Hitzefolgen für die Bauern | Bakterienbefall führt zu Sperre des Badesees Tragwein | Linz setzt verstärkt auf Hochhausprojekte | Kurzmeldungen | Herta Wels und Blau-Weiß Linz siegreich | Ausstellung im Museum Ebensee würdigt Holzbildhauer Hans Greil | Bild des Tages | Gute Nachricht: Seltene Schildkröte

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