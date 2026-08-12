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Oberösterreich heute vom 12.08.2026

ORF2Staffel 2026Folge 1206vom 12.08.2026
Oberösterreich heute vom 12.08.2026

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Folge 1206: Oberösterreich heute vom 12.08.2026

21 Min.Folge vom 12.08.2026

Sonnenfinsternis: Warten auf seltenes Naturschauspiel | Trinkwasserversorgung gesichert | Tierquälerei: Behörden greifen in Steinerkirchen ein | Fachärztemangel: Lange Wartezeiten in Oberösterreich | Studiogespräch: Ärztekammer Präsidentin zu Lösungen | Meldungen | Genbank Linz: Wie Samen die Zukunft sichern | Schaltung zu Sonnenfinsternis | Bild des Tages

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