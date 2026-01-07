Zum Inhalt springenBarrierefrei
Oberösterreich heute

Oberösterreich heute vom 07.01.2026

ORF2Staffel 2026Folge 989vom 07.01.2026
21 Min.Folge vom 07.01.2026

Wels: Haupttäter von Missbrauchsfall vor Gericht | Pannenhelfer im Dauereinsatz | Moderate Preisanstiege auf dem Immobilienmarkt | Teuerung bleibt weiter hoch | Talk: Baumgartner (WIFO) zur Teuerung in Österreich | Skiurlaub für Familien wird zunehmend teuer | Meldungen | Abschied von Altlandeshauptmann Ratzenböck | Aufsteiger Ried beginnt Frühjahrsvorbereitung | KI schreibt zunehmend Kinderbücher

